Faktencheck: So viel kostete der "WirWasser"-Brunnen in Wien

In einer Ära, in der die Bevölkerung unter den Auswirkungen globaler Krisen und einer steigenden Inflation leidet, richtet sie ihr Augenmerk besonders auf die Ausgaben der Bundesregierung.

Daher sorgt etwa ein neu eröffneter Brunnen in Wien für Diskussionen. In sozialen Medien verbreitet sich eine Behauptung über die Kosten des Brunnens sogar im Ausland mit enormer Reichweite.

Faktencheck: Die Kosten für den "WirWasser"-Brunnen in Wien beliefen sich auf 1,8 Millionen Euro

Wiener Brunnen hat auf keinen Fall 22 Millionen Euro gekostet

Wiener "WirWasser"-Brunnen am 24. Oktober 2023 eröffnet

Der sogenannte "WirWasser"-Brunnen wurde am 24. Oktober 2023 zum 150-Jahr-Jubiläum von Wiener Wasser eröffnet. An diesem Tag wurde im Jahr 1873 die I. Wiener Hochquellenleitung beim Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz in Betrieb genommen, mit der Trinkwasser aus den niederösterreichischen Alpen nach Wien gebracht wurde. Der neue Brunnen wurde allerdings an der Ecke Gudrunstraße/Sonnwendgasse im Wiener Gemeindebezirk Favoriten errichtet.