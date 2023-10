Scharfe Kritik an Lebensmittelgipfel von Knabbernossi-Chef

Der Chef des Linzer Lebensmittelkonzerns Vivatis (Knabbernossi, Maresi, Wojnar`s), Gerald Hackl, übt heftige Kritik an der Politik. Zudem verteidigt er die, im Vergleich zu Deutschland, höheren Supermarktpreise.

Chef von Knabbernossi und Maresi verteidigt Lebensmittelpreise

Höhere Supermarktpreise laut Hackl wegen Kostenstruktur

Eine klare Meinung hat Hackl auch zur Kritik an den teilweise deutlich höheren Supermarktpreisen in Österreich gegenüber Deutschland. In Deutschland sei die Kostenstruktur eine völlig andere, in Österreich betrage der Aktionsanteil 40 Prozent, im Nachbarland nur zehn Prozent. Der Wettbewerb hierzulande sei jedenfalls "enorm".