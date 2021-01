Schallenberg wird zu Atombomben-Video befragt

Nach der Aufregung um ein Video des Außenministeriums, das die Folgen eines Atombomben-Abwurfs über Wien aufzeigt, will die SPÖ von Außenminister Alexander Schallenberg nun mehr über Hintergründe zur Produktion erfahren.

42 Fragen zu Atombomben-Video an Schallenberg

Auch Menschenrechte und Corona-Krise Thema der Befragung

Außerdem will die SPÖ in den insgesamt 42 Fragen der Anfrage auch die Beteiligung des Außenministeriums bei der Bewältigung der Coronakrise erfragen. Großen Raum nimmt auch die Situation in den Flüchtlingslagern in Europa und den Nachbarländern ein. So will die SPÖ etwa von Schallenberg wissen, ob er vor dem Bundesrat "die Bemühungen weiter Kreise der österreichischen Bevölkerung zur Bewältigung dieser menschenunwürdigen Situation noch immer als 'Geschrei nach Verteilung' bezeichnen" wolle. Schallenberg soll auch beantworten, wie viele Kinder aus diesen Flüchtlingslagern in der EU aufgenommen wurden und von welchen Staaten.