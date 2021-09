Schallenberg-Bestätigung: Wien erlebt Iran-Gespräche

Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bestätigt, dass es in naher Zukunft Unterhaltungen mit dem Iran zur Wiederbelebung des 2015er Atomabkommens geben soll - und zwar in Wien.

Das sei auch bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian am Dienstag bei der UNO-Generaldebatte besprochen worden, sagte Schallenberg bei einem gemeinsamen Pressebriefing mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in New York.

Schallenberg: Commitment von Teheran notwendig

Es brauch ein Commitment Teherans zu den Gesprächen, erklärte Schallenberg. Immerhin sei das iranische Atomprogramm schon sehr fortgeschritten. "Wir nähern uns einem point of no return", formulierte der Außenminister. Er haben dem iranischen Außenminister auch klar gemacht, dass es mittlerweile bereits ein "gehöriges Maß an Misstrauen" gebe. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran hatte bereits am Dienstag ein baldiges Treffen in Wien angekündigt, für das Vorbereitung und eine Agenda nötig seien.