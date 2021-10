Schafe "mähen" Salzwiese: EU-Projekt "City Nature" verbindet Wien und Bratislava

Auf der Penzinger Salzwiese werden Mäh-Schafe eingesetzt - ein Projekt, das als Teil der EU-Initiative "City Nature" die beiden Städte Wien und Bratislava verbindet.

Auf der Salzwiese in Wien-Penzing sorgt eine Herde Schafe dafür, dass die Wiese schonend "gemäht" und damit der Artenreichtum an Tieren und Pflanzen erhalten wird. Was das mit der EU zu tun hat? Das Schaf-Projekt ist Teil der EU-Initiative "City Nature", die Wien und Bratislava verbindet.