"Sauerei": Lugner über Begehungsverbote für Geschäfte verärgert

Auch Richard Lugner bereitet die Corona-Krise Sorgen: Gut 90 Geschäfte in seinem Einkaufszentrum sind von dem von der Regierung erlassenen Betretungsverbot betroffen, nur 18 haben geöffnet.

Die Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie Begehungsverbote für die meisten Geschäfte erlassen. Das löst laut Rechtsmeinung vieler Juristen und auch des Justizministeriums für Mieter das Recht aus, für die Dauer der Maßnahme ihre Miete zu reduzieren. Was die Mieter entlastet, ist aber für die Vermieter ein Problem, macht der Bauunternehmer Richard Lugner aufmerksam.

Mögliche Mietreduktion macht "Mörtel" Sorgen

Trotzdem will Lugner seinen Mietern für April eine Mietreduktion anbieten und die Betriebskosten um 20 Prozent senken, wenn es keine behördliche Regelung gibt. Gut 90 Geschäfte in seinem Einkaufszentrum in Wien seien von dem Betretungsverbot betroffen, nur 18 haben offen. Daher habe er gewisse Kosten reduzieren können, ganz könne er aber das Einkaufszentrum nicht herunterfahren. Auch seine drei Hotels hätten zugesperrt weil sie keine Kunden haben, auch hier rechnet Lugner mit bilateralen Einigungen mit den Betreibern.