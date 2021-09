SARS-CoV-2: Ansteckung bringt einzigartige Reaktion

Ein Team aus Wissenschaftern der MedUni und des AKH hat entdeckt, dass eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus eine Reaktion des menschlichen Immunsystems nach sich zieht, die einzigartig ist.

MedUni und AKH äußern sich

Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann ausgehend von einer Überreaktion des Immunsystems zu einem schweren klinischen Krankheitsverlauf bis hin zu einem Multiorganversagen führen, hieß es dazu in einer Aussendung der MedUni Wien/AKH am Dienstag. "Dies konnte zwar bereits in Studien gezeigt werden, das Problem daran war jedoch, dass die bisherigen Daten erst im späteren Verlauf von schwer erkrankten Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen gewonnen werden konnten. Daten aus der Frühphase der Covid-19-Infektion sowie geeignete Kontrollgruppen fehlten häufig. Daher war bis jetzt weitgehend unklar, ob das Immunsystem in der Frühphase nach der Infektion auf SARS-CoV-2 unterschiedlich reagiert als auf die bereits uns bekannten saisonalen Erreger viraler Atemwegserkrankungen", erklärte Klaus Schmetterer vom Klinischen Institut für Labormedizin. Schmetterer hatte gemeinsam Robert Strassl (ebenfalls Klinisches Institut für Labormedizin) und Johannes Kovarik (Universitätsklinik für Innere Medizin III) die Teamleitung der Untersuchung inne.