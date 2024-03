Sanierungsarbeiten in der Währinger Straße in Wien-Alsergrund

Ab Dienstag wird die Fahrbahn im Abschnitt der Währinger Straße saniert.

Am Dienstag, den 26. März, startet in der Währinger Straße im 9. Bezirk die Fahrbahnerneuerung durch die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau. Die Reparaturen sind wegen altersbedingter Schäden erforderlich und werden in der Nähe der Volksoper durchgeführt.