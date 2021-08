In der Triester Straße finden diverse Sanierungsarbeiten statt.

In der Triester Straße finden diverse Sanierungsarbeiten statt. ©APA (Sujet)

Sanierungsarbeiten in der Triester Straße in Wien-Favoriten

Wegen Zeitschäden starten ab dem 17. August gleich zwei Baustellen in der Triester Straße in Wien-Favoriten. Alle Infos zu den Verkehrsmaßnahmen lest ihr hier.

Aufgrund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 17. August 2021, mit der Sanierung des Stauraums auf der Triester Straße im Kreuzungsbereich Hertha-Firnberg-Straße stadtauswärts im 10. Bezirk.

Die Arbeiten finden tagsüber unter Freihaltung von zwei Fahrstreifen und Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen statt. Geplantes Bauende ist der 27. August.

Sanierungsarbeiten auch auf Höhe Davidgasse

Ebenfalls wegen Zeitschäden wird am 17. August auch mit der Sanierung des Linksabbiegestreifens auf der Triester Straße in die Davidgasse stadtauswärts sowie des linken Fahrstreifens stadteinwärts auf der Triester Straße Höhe Davidgasse im 10. Bezirk begonnen.

Die Arbeiten stadtauswärts finden tagsüber bei Sperre des Linksabbiegestreifens in die Davidgasse und Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen statt. Die Arbeiten stadteinwärts finden nachts in der Zeit zwischen 20 Uhr und 5 Uhr Früh unter Freihaltung von zwei Fahrstreifen statt.