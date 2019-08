Sanierungsarbeiten im S1-Tunnel Rannersdorf: Letzte Sperre am Wochenende

Die Sanierungsarbeiten im S1-Tunnel Rannersdorf stehen nach dem Lkw-Brand Ende April kurz vor dem Abschluss. In der Nacht auf Samstag erfolgt die letzte Sperre in Richtung Vösendorf.

Die Asfinag investierte in die Wiederherstellung rund drei Millionen Euro, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.