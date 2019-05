Sanierung von Vögele gescheitert: 394 Jobs von Konkurs betroffen

Die Modekette Charles Vögele stellte am Freitag den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens, nachdem die Sanierungspläne gescheitert waren.

Im September des Vorjahres ist die Textilkette Charles Vögele noch gerettet worden, nachdem sie in Österreich infolge der Insolvenz des ehemaligen Schweizer Mutterkonzerns pleiteging. Im Zuge der Rettung wurde die Filialzahl von 127 auf 57 und die Mitarbeiterzahl von 700 auf knapp 400 reduziert. Doch nun ist die Rettung gescheitert. Die bekannte Kette sperrt zu. Es ist keine Sanierung geplant.

Das Kündigungsfrühwarnsystem gegenüber dem AMS wurde ausgelöst. Die April-Gehälter wurden ausbezahlt. Offen sind laut APA-Informationen die aliquoten Sonderzahlungen ab dem 1. Jänner 2019. Eine Filiale wird von drei bis fünf Mitarbeitern betrieben. In der Zentrale sind 29 Beschäftigte von der Pleite betroffen.

Die insolvente Masse war von der niederländischen GA Europe/GAEBB Group B.V. übernommen worden. APA-Informationen zufolge hat ein strategischer Investor, der von den Niederländern im April an Bord geholt worden war, aber nicht alle Vertragsbedingungen erfüllt. “Daher ist der Kaufvertrag rückabgewickelt worden und es kam zur Pleite”, sagte ein Insider. “Leider sind die Verkaufsverhandlungen trotz intensivster Bemühungen nunmehr gescheitert, womit die kurz-und mittelfristige Warenversorgung für die verbleibenden 57 Filialen nicht mehr im erforderlichen Ausmaß sichergestellt werden konnte”, hieß es von der Textilkette.

Nun stehen den Aktiva von rund 3,4 Mio. Euro Passiva von knapp 21,1 Mio. Euro gegenüber, so Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform. Von den Passiva entfallen laut KSV1870 15,1 Mio. Euro auf Rückstellungen für liquidationsbedingte Aufwendungen. Vögele mit Sitz in Kalsdorf bei Graz hat den Antrag auf ein Konkursverfahren beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz gestellt.