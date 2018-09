Auch in Wien: Vögele schließt 16 weitere Filialen

Beim Modeverkäufe Vögele stehen die Zeichen weiter schlecht. 16 weitere Filialen werden in Österreich geschlossen und auch Wien ist betroffen.

Bei der insolventen Modekette Vögele werden bis Monatsende weitere 16 Filialen schließen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereits informiert, teilte der Masseverwalter am Dienstag mit. In Summe sperren damit 31 der österreichweit 102 Geschäfte zu. Der deutsche Restrukturierungfonds GA Europe hatte Vögele vor zwei Wochen übernommen und 15 Filialen sofort geschlossen, die Schließung weiterer zehn bis 15 Standorte wurde angekündigt.

Filialen sperren auch in Wien zu

Nun sind es 16 Standorte geworden, die auch nicht fortgeführt werden. Es handelt sich um die Vögele-Filialen in Braunau, St. Pölten, Leoben (City Shopping), Innsbruck-Völs, Spittal (Neukauf), Graz-Seiersberg, Fürstenfeld FMZ, Rosental, Tamsweg, Feldkirchen, Graz Nord FMZ, Liezen ELI EKZ und Hohenems. Ebenfalls geschlossen werden die unter der Marke OVS betriebenen Geschäfte im Klagenfurter Südpark, in Wien-Stadlau sowie im Fischapark in Wiener Neustadt.