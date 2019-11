Samariterbund öffnet Notunterkünfte für Obdachlose in Wien

30 neue Schlafplätze für Frauen und 80 für Männer, die auf der Straße leben, stellt der Samariterbund im Rahmen des Winterpakets der Stadt Wien zur Verfügung.

Notunterkünfte: Platz zum Aufwärmen und Schlafen

Versteckte Obdachlosigkeit bei Frauen

Frauen würden oft Zweck- und Gewaltbeziehungen eingehen, um nicht auf der Straße zu landen. Wie im Vorjahr hat daher der Samariterbund auch heuer im Notquartier am Enkplatz 30 Schlafplätze ausschließlich für Frauen eingerichtet. Weitere 80 Plätze stehen im Quartier in der Gudrunstraße für Männer zur Verfügung.

"Obdachlosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem"

"Obdachlosigkeit ist kein individuelles Phänomen, sondern ein gesellschaftliches Problem", sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens. "Die Gründe, warum ein Mensch obdachlos ist, sind vielfältig. Die Notschlafstellen in Wien sorgen für Schutz und soziale Wärme, aber stehen auch für Solidarität in unserer Gesellschaft und bieten Sicherheit in dieser Stadt", so Löhlein.