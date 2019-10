Caritas startet Winternothilfe, Kältetelefon und Streetwork-Aktion

Das Kältetelefon, zusätzliche Betten, mehr Streetwork - die Caritas setzt vor Beginn des Winters zahlreiche Aktionen, um auf der Straße lebenden Menschen zu helfen.

Kalte Nächte: Für die Caritas Zeit zu handeln

Mehr Notquartiere: 200 Betten mehr

Konkret wird die Caritas in diesen Tagen die Zahl der Notquartiere mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien aufstocken. Schwertner: "An drei Standorten wird’s insgesamt 200 zusätzliche Betten geben." Konkret befinden sich die Betten in der Zweiten Gruft in der Lacknergasse, in einer ehemaligen Bankfiliale und Polizeistation in der Breitenfurterstraße und in einem ehemaligen Pflegewohnhaus in Favoriten. "Insgesamt stellt die Caritas damit allein in Wien derzeit 1.850 Notquartiers-, Schlaf- und Wohnplätze zur Verfügung", so Schwertner.