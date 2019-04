Caritas zieht erfreuliche Bilanz zum Winterpaket

Zahlreiche Freiwillige haben laut Caritas-Winterpaket-Bilanz dabei geholfen, die Obdachlosen der Stadt sicher durch die kalte Jahreszeit zu bringen.

“290 zusätzliche Betten in den Quartieren, mehr Streetwork auf Wiens Straßen und tausende Anrufe beim Caritas-Kältetelefon” gab es, um Obdachlosen durch die kalte Zeit zu helfen. “Unser Dank gilt zum einen der Stadt und dem Fonds Soziales Wien – dafür, dass die städtische Winternothilfe heuer ausgeweitet wurde. Zum anderen möchten wir den vielen Freiwilligen danken.”

Einige hundert Menschen seien auch bei Wind und Kälte akut obdachlos. Die Caritas-Streetworker absolvierten 2.324 Kontakte, 198 Klienten wurden direkt vom Kältetelefon in ein Notquartier vermittelt.

Wiener Gruft zählte über 22.000 Nächtigungen

Aufwärmen konnte man sich auch in 30 Wärmestuben, die auf 8.850 Besuche kamen. In der Obdachloseneinrichtung Gruft in Mariahilf wurden im gesamten vergangenen Jahr 22.107 Nächtigungen gezählt und 121.409 Mahlzeiten ausgegeben.