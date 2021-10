Salzburg verlängert Corona-Ausreisebeschränkung für St. Koloman

Bis 3. November hat das Land Salzburg die Ausreisebeschränkungen für die Tennengauer Gemeinde St. Koloman verlängert. Die seit 18. Oktober bestehenden Schutzmaßnahmen waren ursprünglich bis Sonntag geplant.

Ausweitung der Corona-Ausreisebeschränkungen

Mit dem 20. Oktober waren die Ausreisebeschränkungen auf die beiden Gemeinden Annaberg-Lungötz und Adnet ausgeweitet worden. Hier gelten die Maßnahmen noch bis einschließlich 3. November. Ausreisen dürfen bis dahin Geimpfte, Genesene sowie PCR-Getestete. In allen drei Gemeinden fanden in den vergangenen Tagen Sonder-Impfaktionen statt. Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 660,9 sind die Infektionszahlen im Tennengau mehr als doppelt so hoch wie in der Stadt Salzburg (324,3).