Salzburg-Marathon fällt auch 2021 aus

Der Salzburg-Marathon fällt wie schon 2020 auch heuer coronabedingt aus. Die Marathons in Wien und Linz wurden bereits vor Monaten auf den Herbst verlegt.

Der Salzburg-Marathon fällt wie 2020 auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das gab der Veranstalter bekannt. Die nächste Auflage soll am 15. Mai 2022 stattfinden, heuer ist am 16. Mai zum eigentlichen Marathon-Termin ein 10-km-Eliterennen mit kleinem Teilnehmerfeld geplant. Anfang Oktober soll es ebenfalls Laufveranstaltungen in der Mozartstadt geben, Details dazu werden im März bekannt gegeben.