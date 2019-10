Saison Opening: Promi-Grillfans tummelten sich im Wiener Feuerdorf

Seit Dienstagabend glühen am Wiener Donaukanal wieder regelmäßig die Kohlen: Das charmante Grillhüttendorf heizte Family und Friends trotz herrlich warmer Herbsttemperaturen beim Saison Opening ordentlich ein.

Wiens einzigartige Winterattraktion am Wiener Donaukanal, das Feuerdorf, begrüßt Grillfans wieder zur alljährlichen Hüttengaudi mitten im Herzen der Stadt. Bereits zum vierten Mal laden Hannes Strobl und Patrick Nebois in die 13 gemütlichen Grill-Chalets, die Platz für acht bis zwölf Personen bieten und für wohlig-warme Winterabende im Großstadtdschungel sorgen werden.

Großer Run aufs gemütliche Grillhüttendorf

"Mit unserer Idee haben wir vor vier Jahren genau den Puls der Zeit getroffen, eine kleine Auszeit vor dem offenen Feuer in gemütlicher Atmosphäre und mit lieben Freunden. Das ist es, was die Menschen in der Großstadt brauchen. Mit dem Feuerdorf haben wir die passende Antwort für all jene, die einfach mal abschalten möchten und dabei auch noch wirklich gute, regionale und frische Produkte selbst auf dem heißen Rost zubereiten und genießen möchten. Wir bedanken uns jetzt schon bei allen Grillfans für den unermüdlichen Zuspruch“, freuen sich Strobl und Nebois über den Run auf ihr kleines Winter-Mekka.