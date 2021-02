Sacher bietet kostenlosen Lieferdienst im Februar an

Der Drive-In hat sich bereits bewährt, nun folgt "Drive Home": Im Februar bietet Sacher die Lieferung der Original Sacher-Torte innerhalb von Wien und Salzburg kostenlos an.

"Vielleicht hilft Schokolade gegen den Corona-Frust und bereitet Freude. Wir wollen zusätzlich zum Sacher Drive-In jenen, die zu Hause bleiben wollen oder müssen eine Alternative bieten und senden die Original Sacher-Torte kostenfrei nach Hause oder zu Freunden, in die Firma oder ins Büro. Egal wo innerhalb der Stadt, die Original Sacher-Torte kommt frisch", so Andreas Keese und Angélique Weinberger, die Direktoren der Sacher Hotels in Wien und Salzburg.