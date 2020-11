Sacher-Torte in Wien kann jetzt auch im Drive-In abgeholt werden

Ab sofort kann die Sacher-Torte in Wien im Drive-In abgeholt werden. Die Verkaufsstelle ist täglich geöffnet.

Was bei Fastfood-Restaurants längst üblich ist, erreicht in der Coronakrise nun auch das Luxussegement: In Wien kann die berühmte Sacher-Torte jetzt im Drive-In abgeholt werden. Wer sich mit seinem Fahrzeug zum Hotel Sacher begibt, dem wird die süße Spezialität direkt zum Auto gebracht. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.