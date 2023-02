Rund 200 Teilnehmer bei Opernball-Demo in Wien erwartet

Nicht nur der Wiener Opernball feiert nach der Corona-Pause am Donnerstagabend sein Comeback, sondern auch die früher berüchtigte Opernball-Demo. Dabei werden rund 200 Teilnehmer erwartet.

Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) ruft zu einem Protestzug auf, der ab 19.00 Uhr am Keplerplatz in Wien-Favoriten starten und bis zur Oper führen soll. Das Motto ist ebenfalls wohlbekannt: Marschiert wird unter dem Motto "Eat the Rich" gegen soziale Ungerechtigkeit.

Trotz der erwartet friedlichen Versammlungen schließt die Exekutive einzelne Störaktionen in Wien nicht aus und lässt diese Möglichkeiten in die Planung einfließen. Es würden derzeit aber keine Informationen vorliegen, dass solche Aktionen direkt am Wiener Opernball stattfinden sollen, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage. Eine Beobachtung entsprechender Plattformen sei unerlässlich. Nicht zuletzt wegen der für diese Woche angekündigten Aktionen von Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der "Letzten Generation" sind 160 Beamte im Einsatz, sowohl in Uniform als auch in zivil. Beteiligt sind unter anderem auch die WEGA, die Bereitschaftseinheit und die Landesverkehrsabteilung.