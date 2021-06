Rotes Kreuz benötigt dringend Blutspenden für die Urlaubszeit

Um gut durch den Sommer zu kommen, bittet das Rote Kreuz aktuell dringend um Blutspenden. Denn die Lagerstände an Blutkonserven sind derzeit niedrig, der Bedarf jedoch ungebrochen.

Durch die bevorstehende Reisezeit und die wärmeren Temperaturen sinkt die Blutspendebereitschaft in der Bevölkerung. Zusätzlich werden derzeit wegen der Coronapandemie verschobene Operationen nachgeholt.

Blutspenden - auch nach Corona-Impfung und überstandener Corona-Infektion



"Auch Genesene und Geimpfte können nach einer kurzen Wartefrist Blut spenden", sagte Ursula Kreil, von der ÖRK-Blutspendezentrale in Wien.

Rotes Kreuz: Täglich wird alle 90 Sekunden eine Blutspende gebraucht

In Österreich wird laut Rotem Kreuz täglich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, das entspricht einer Menge von 1.000 Konserven pro Tag. Blutkonserven sind nur 42 Tage haltbar, deswegen ist eine längerfristige Planung nötig. "Blutspenden rettet Leben", bekräftigte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

Kostenlose Corona-Antikörpertests für Blutspender

Blutspendern wird in Wien, Oberösterreich und Tirol ein kostenloser SARS-CoV-2-Antikörpertest angeboten. In Wien bis 30. Juni, in Oberösterreich bis 31. August und Tirol bereits seit 1. Oktober 2020.