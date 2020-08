Rohrtausch bei Wiener Hauptwasserleitung bringt Sperren und Umleitungen in Hietzing

Kommende Woche wird in Hietzing mit dem Tausch der rund 100 Jahre alten Rohre der Wiener Hauptwasserleitung gestartet. Die Bauarbeiten finden in vier Abschnitten statt, hier alle Infos zu den Umleitungen und Sperren.

"Wir nehmen die Versorgung mit Trinkwasser oft als Selbstverständlichkeit wahr, dabei gibt es eigentlich keinen größeren Luxus als frisches Quellwasser mitten in der Großstadt. Leider müssen die ca. 100 Jahre alten Rohre der Wiener Hauptwasserleitung jetzt erneuert werden, damit die Versorgung auch in Zukunft gesichert bleibt und der Verlust von Trinkwasser in den Leitungen minimiert wird. Über die Hauptwasserrohre, die im Hietzinger Untergrund verlaufen, wird die Trinkwasserversorgung von bis zu 25 Prozent der Wiener Bevölkerung gewährleistet", erläutert Bezirksvorsteherin Silke Kobald.