Rock The Island Contest entschieden: Sie treten beim Wiener Donauinselfest auf

Die Gewinner des 14. Rock The Island Contests sind im Sommer beim Wiener Donauinselfest auf der großen #dif24 Festbühne zu sehen.

NNOA, The Most Company und Jacob Elias sind laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch die Sieger des Wettbewerbs. Alle drei haben bereits etwas vorzuweisen: NNOA - bürgerlich Christina Kerschner - lag den Angaben zufolge mit "Your Fantasy" zwei Wochen nacheinander auf Platz eins der FM4 Charts, The Most Company qualifizierte sich für das Halbfinale der ORF-Show "Die große Chance" und die Single "Situationship" von Jacob Elias erhielt eine Nominierung als "Ö3 Song des Jahres" bei den Amadeus Austrian Music Awards.

DIF 2024 mit NNOA, The Most Company und Jacob Elias

Der Sieg beim Rock The Island Contest wirkt sich auch finanziell aus: "Als Donauinselfest-Veranstalterin ist es uns ein besonderes Anliegen, die nächst Künstler*innen-Generation fair zu entlohnen", wurde Barbara Novak (SPÖ) in einer Mitteilung zitiert. "Deshalb erhalten unsere RTIC-Gewinner*innen für ihren Auftritt eine Gage von 1.500 Euro". NNOA gibt es am Freitag, 21. Juni, The Most Company 22. Juni und Jacob Elias am 23. Juni. Am 22. Juni tritt zudem mit Stella Maria Barghouty die Gewinnerin des Rock The Island Contest 4 Kids im Rahmen des Kinderprogramms auf.