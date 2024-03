Inklusionskonzert bei Wiener Donauinselfest 2024

Ein Inklusionskonzert wird es heuer beim Wiener Donauinselfest geben. "Mit diesem Konzert sagen wir Danke an alle, die in unserer Stadt jeden Tag Inklusion und Zusammenhalt leben", so DIF-Veranstalterin Barbara Novak (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung.

Wer dabei auftreten wird, wurde allerdings nicht genannt. Der Bühnen-Act werde spätestens mit dem gesamten Programm im Mai bekanntgegeben, wurde in der Mitteilung erklärt. Zum Konzert seien alle Menschen mit sonderpädagogischer Förderung, ihre Pädagog*innen, Betreuer*innen, ihre Familien und Freund*innen am Freitag, den 21. Juni, vormittags herzlich eingeladen. "Selbstverständlich sind auch Interessierte willkommen", hieß es.

Wiener Donauinselfest mit WOW-Show

Abgesehen davon wurde auch eine Recruiting Area sowie am 22. Juni eine WOW-Show von Robert Steiner und Rolf Rüdiger angekündigt. Zu den Angeboten werden unter anderem auch Yoga und DJ-Workshops zählen. Des Weiteren ist die Bildungseinrichtung LernLEO des Wiener Samariterbundes heuer Charity-Partner des Events.