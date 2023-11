Donauinselfest: Neues Buch von Julya Rabinowich

Das neue Buch von Julya Rabinowich trägt den Titel "Momente wie diese - 40 Geschichten aus 40 Jahren Donauinselfest".

Das letzte Donauinselfest ist bereits seit Monaten Geschichte - ein Buchtitel aber könnte den ein oder anderen zurückdenken lassen an die Tage beim Open-Air-Festival. "Momente wie diese - 40 Geschichten aus 40 Jahren Donauinselfest" heißt das Werk von Julya Rabinowich. Sie hat "40 Erzählungen, wie sie auf der Insel tatsächlich passiert sind oder passiert sein könnten, auf 208 Seiten eingefangen", hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung.