"Mein Herz schlägt Insel": #dif24-Motto steht fest

Das Donauinselfest, das von 21. bis 23. Juni 2024 auf der Wiener Donauinsel stattfindet, steht heuer unter dem Motto "Mein Herz schlägt Insel". Erstmals gibt es beim größten Freiluft-Festival Europas neben dem traditionellen "Rock The Island Contest" auch den "Rock The Island Contest 4 Kids".

#dif24-Motto:"Mein Herz schlägt Insel"

"In den letzten Jahren haben wir uns in Wien den größten Herausforderungen, allen voran der Teuerung, erfolgreich und konsequent gestellt. Damit wird unser Wien abermals dem Ruf als lebenswerteste Stadt gerecht – und ist und bleibt das Aushängeschild für sozialen Zusammenhalt. Dieses starke Miteinander zeigt sich auch seit nunmehr 41 Jahren am Donauinselfest und lässt die Herzen höherschlagen. ‘Mein Herz schlägt Insel’ ist daher das heurige Motto des Fests.", so SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak.

Wiener Donauinselfest 2024 mit neuem "Rock The Island Contest 4 Kids"

Auch in diesem Jahr darf der traditionelle "Rock The Island Contest" beim Wiener Donauninselfest nicht fehlen. Der Wettbewerb, der bereits in seine 14. Ausgabe geht, ermöglicht talentierten Künstlerinnen und Künstlern ab 16 Jahren die Chance, auf den großen Bühnen des Donauinselfests aufzutreten und somit ihren weiteren Werdegang zu fördern. Neu in diesem Jahr ist der "Rock The Island Contest 4 Kids" in Zusammenarbeit mit Radio Wien, der talentierten Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 15 Jahren die Möglichkeit gibt, sich zu bewerben. Der Gewinner des "Rock The Island Contest 4 Kids" erhält nicht nur einen Auftritt im Rahmen des Kinderprogramms, sondern auch die Chance, einen eigenen Song im UPTONE-Studio des österreichischen Musikproduzenten und Sängers Gary Lux aufzunehmen.