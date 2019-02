"Riskanter" Walzer beim diesjährigen Wiener Opernball

Der Opernball wird dieses Jahr mit einer außergewöhnlichen Tanzchoreografie eröffnet. Der Walzer von der Tanzschule Santner beginnt gleich mit einer "riskanten" Hebefigur.

Bei der Probe am Sonntag in der Wiener Staatsoper bekamen die Debütanten die Hebefigur jedenfalls schon einmal hin. “Mit den jungen Damen und Herren ist es sehr leicht zu arbeiten”, lobte Santner. Dafür hatten sie – wie fast alle ihre Vorgänger auch – Probleme damit, korrekte Linien zu bilden. Tanzmeister Dominik Truschner musste seine Schützlinge immer wieder auffordern, doch “bitte die Linie zu halten”.

Heuer hieß dies übrigens erstmals “Please, keep the line”. Denn da die Debütantenpaare erneut sehr international zusammengesetzt sind, ist die offizielle Probesprache Englisch. “Es sollen alle verstehen, was gesagt wird”, begründete Organisatorin Maria Großbauer. Die Probe lief ihrer Einschätzung zufolge “fantastisch, ich habe noch nie gesehen, dass zu diesem Zeitpunkt die Choreografie schon so gut sitzt”, freute sie sich.