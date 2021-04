Risikopatienten über Corona-Impfung informiert

Weitere Risikopatienten in Österreich werden derzeit über ihre mögliche Coronaimpfung informiert. Die Sozialversicherung verschickt derzeit ein Schreiben an 165.000 Personen.

Die Sozialversicherung verschickt derzeit Briefe an 165.000 Risikopatienten für eine Corona-Impfung. Das Schreiben hat zwei Funktionen: "Zum einen werden die Betroffenen informiert, dass sie zur Corona-Risikogruppe zählen und damit einen vorgezogenen Impftermin in Anspruch nehmen können und zum anderen dient der Brief als Bestätigung bei der Impfstelle. Die Patienten benötigen kein weiteres Attest und keinen zusätzlichen Befund", erläuterte Dachverbands-Chef Peter Lehner.