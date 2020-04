Risikogruppen sollen auf pflegende Angehörige ausgeweitet werden

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) ist für eine Ausdehnung des Risikogruppen-Schutzschirms auf pflegende Angehörige.

Pflegende Eltern idealerweise im Home Office

"Denken Sie an ein krebskrankes Kind, das seine Eltern braucht, diese aber gleichzeitig fürchten müssen, ihr Kind anzustecken, weil sie regelmäßig 'draußen' arbeiten gehen", wurde Reischl in einer Aussendung zitiert.

Chronisch Kranke wollen keine Einschränkung bei Freizeit

Ganz andere Sorgen in der Diskussion um die Risikogruppen haben Betroffene von chronischen Krankheiten. So wies der Verein "ChronischKrank" per Aussendung darauf hin, dass der Schutz der Gesundheit nicht zu einer Beschneidung der Freiheit in der Freizeit führen dürfe.