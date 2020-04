Fragebogen zur Beurteilung eines Corona-Risikopatienten

Zur Abschätzung des "individuellen Risikos" für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung durch niedergelassene Ärzte hat das Gesundheitsministerium eine Art Fragebogen erstellt.

Beurteilung eines Corona-Risikopatienten

"Die folgenden Fragestellungen unterstützen die Beurteilung des individuellen Risikos von Patientinnen und Patienten, die im Arbeitsprozess stehen. Zu bedenken gilt es, dass Männer generell ein höheres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die untenstehenden Erkrankungen sind nicht vollzählig und abschließend, eine Einzelfallentscheidung ist jedenfalls notwendig. Bitte kreuzen Sie die für ihre Patientin/ihren Patienten zutreffenden Erkrankungen an", heißt es zu Beginn des Fragebogens. Erfahrungen in Österreich zeigten, "dass auch unter 65-Jährige ohne bekannte Vorerkrankung einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung haben können".