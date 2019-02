Richard Lugner wird als Wachsfigur in Madame Tussauds Wien verewigt

Baumeister Richard Lugner wird in Wachs verewigt, gab das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds Wien Dienstagfrüh bekannt.

“Ich finde es als große Ehre, gemeinsam mit einer Auswahl an berühmten Personen, ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds zu kommen. Irgendwie war das auch ein Traum von mir. Es ist eine große Ehre, weil so viele Österreicher gibt es nicht, die in Wachs verewigt sind”, so Lugner bei der Bekanntgabe. “Richard Lugner wurde in den vergangenen Jahren immer wieder als gewünschte Person genannt, die als nächste Persönlichkeit ins Wachsfigurekabinett einziehen soll. Diesem Wunsch gehen wir gerne nach. Jeder kennt ihn, jeder spricht über ihn, er ist ein Teil der High Society”, erklärt Geschäftsführerin Arabella Kruschinksi.