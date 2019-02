Opernball: Stargäste auf dem Weg nach Wien

Zoran Zaev zu Gast beim Opernball in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bringt den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev als Gast auf den Opernball am kommenden Donnerstag, wie das Bundeskanzleramt die APA wissen ließ. Amtskollegen aus dem Ausland bringen auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in die Staatsoper mit.Kneissl hat den tschechischen Außenminister Tomas Petricek eingeladen. Mitbringen wird sie außerdem den US-Botschafter in Wien Trevor Traina und Volksanwalt Peter Fichtenbauer, wie das Außenministerium am Montag wissen ließ. Strache kommt dagegen mit dem serbischen Außenminister und Vize-Premier Ivica Dacic sowie dem ungarischen Kanzleramtsministers Gergely Gulyas, wie Straches Sprecher Martin Glier bestätigte.

Das Bundeskanzleramt begründete seine Einladung an Zaev am Montag einerseits mit der Einigung im Namensstreit mit Griechenland, andererseits aufgrund des Westbalkan-Schwerpunktes Österreichs. Zaev ist der einzige Gast des Kanzlers. Am frühen Abend wird es auch ein bilaterales Gespräch zwischen den beiden Regierungschefs geben.

Zaev war bereits Ende Jänner, nur wenige Tage nach der endgültigen Beilegung des jahrelang andauernden Namensstreits, in Wien. Die Vereinbarung zwischen Skopje und Athen sieht vor, dass Mazedonien nun Nordmazedonien heißt und stellt einen wichtigen Schritt hin zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der EU sowie zur Aufnahme in die NATO dar.

(APA/Red)