Restaurant Eatalico feiert Comeback in Wien-Leopoldstadt

Italien-Feeling und die vielleicht größte Pizza Wiens: Das verspricht das Restaurant Eatalico, das in der Leopoldstadt wieder eröffnet wurde. Dabei erobert es seinen Stammplatz vom "Rinderwahn" zurück.

Das italienische Restaurant Eatalico öffnete aufgrund großer Nachfrage in der Praterstraße 31 wieder seine Pforten. Auf das ursprüngliche Konzept aufgebaut, bietet der neue Betreiber Harald Prock, seinen Gästen die alt bekannte und viel geschätzte Atmosphäre.

Eatalico verspricht Riesenpizza

Die Spezialität des Hauses ist wieder zurück. Die Eatalico-Pizza wird in einem gasbefeuerten Woodstone Ofen, in dem die Temperatur konstant zwischen 280-300 Grad beträgt, zubereitet.

Eatalico in Wien wird zum Familienbetrieb

"Als ehemaliger Standortleiter ist mein Herz am Betrieb hängen geblieben. Meine Frau hat ebenfalls hier gearbeitet und wir haben uns hier kennengelernt. Mit zwei Söhnen sind wir nun selbst eine kleine Familie und dadurch verleihen wir dem 'neuen Eatalico' einen besonders familiären Touch.", so Betreiber Harald Prock. "Mit ganz kleinen Änderungen in der Karte wollen wir den alten sowie neuen Stammgästen das Gefühl von ´Eatalien´ vermitteln."