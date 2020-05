Resselpark: Denkmal für homosexuelle NS-Opfer steht Ende Juni fest

Im Wiener Resselpark soll ein Denkmal für homosexuelle NS-Opfer. Eine Fachjoury soll Ende Juni entscheiden, welches der acht Projekte realisiert wird. Mit dem Bau könnte bereits diesen Sommer begonnen werden.

Mit etwas Verspätung soll Ende Juni in Wien die Entscheidung fallen, wie das künftige Denkmal für die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit aussehen wird. Dann wird in einer Sitzung der Wettbewerbsjury das Siegerprojekt gekürt, wurde am Mittwoch in einer Aussendung angekündigt. Das Denkmal wird im Resselpark am Karlsplatz errichtet.