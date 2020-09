Reproduktionszahl in Österreich auf 1,09 gesunken

Die effektive Reproduktionszahl ist im Wochenvergleich von 1,3 auf 1,09 gesunken. Ein Covid-Infizierter steckte somit zwischen 11. und 23. September im Schnitt 1,09 weitere Personen an.

Reproduktionszahl lag nur in Tirol unter 1,0

In allen Bundesländern außer Tirol lag die Reproduktionszahl in der vergangenen Woche über 1,0. Es zeigte sich aber überall ein Rückgang des Werts, wurde in der Analyse auf der Internetseite der AGES betont. In manchen Bundesländern ist die Anzahl der inzidenten Fälle (Neuinfektionen) zudem sehr gering, weswegen Schwankungen der effektiven Reproduktionszahl mit großer Vorsicht zu interpretieren seien. Bei niedriger Fallzahl reagiere der Wert stark auf kurzfristige Änderungen, wie dem Auftreten von Clustern. Der Effekt werde durch aktive Fallsuche im Zuge von Ausbruchsabklärungen weiter verstärkt.