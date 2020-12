Reproduktionszahl in Österreich auf 0,88 gestiegen

Laut den aktuellen Berechnung von AGES und TU Graz, die am Freitag veröffentlicht wurden, stieg die Reproduktionszahl in Österreich auf 0,88. Vor einer Woche lag der Wert bei 0,79.

Ein Coronainfizierter hat in Österreich zuletzt 0,88 Personen angesteckt. Auf diesen Wert stieg die Reproduktionszahl laut den aktuellen Berechnungen von AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und TU Graz, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die Kennzahl war höher als in der Vorwoche, wo sie mit einem Schätzwert von 0,79 angegeben wurde. Die tägliche Steigerungsrate der Neuinfektionen lag bei minus 0,8 Prozent.