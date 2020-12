Rendi-Wagner für "Weihnachtsruhe" bei weiter hohen Corona-Zahlen

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hält eine "Weihnachtsruhe" für Österreich für geboten, sollten die Corona-Infektionszahlen bis nächste Woche nicht von derzeit um die 3.000 unter 1.000 sinken.

Die Corona-Lage sei "nach wie vor ernst, vor allem wenn man auf die Todeszahlen schaut", sagte die Infektiologin am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Die Parteichefin stellte sich hinter die Forderung nach einer Nulllohnrunde als Beitrag der Politiker in der Corona-Krise.