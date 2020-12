Das sind die Party-Regeln für Silvester

Nach den Lockerungen der Coronamaßnahmen zur Weihnachtszeit sollen die Regelungen zu Silvester wieder verschärft werden. Die Regierung gab Freitagabend bekannt, welche Regeln geplant sind.

Maskenpflicht auf belebten Plätzen

Es gelten weiterhin auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 20.00 bis 6.00 Uhr. Diese entfallen in der Silvesternacht, sagte Kurz. Allerdings erhalten nun - auch angesichts der Feierlichkeiten - die Bundesländer die Möglichkeit, eine Maskenpflicht an stark frequentierten Plätzen im Freien einzuführen. Zudem wird Mund-Nasen-Schutz am Arbeitsplatz verpflichtend, überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.