Rekorde bei der Wien-Wahl

In den Wien-Wahlen seit 1945 wurden einige Rekorde aufgestellt. Die SPÖ hatte das beste Ergebnis und alle Bürgermeister, die FPÖ das größte Plus, die ÖVP das größte Minus.

Rekordverdächtig lange hielt die SPÖ die Absolute, zumindest in Mandaten: Nur 1996, 2010 und 2015 reichte es (trotz des bekannt mehrheitsfreundlichen Wahlrechts) nicht für mehr als die Hälfte der 100 Sitze im (mit dem Landtag identen) Gemeinderat. Ihr Blütezeit hatten die Sozialdemokraten in Wien in der Ära Kreisky. 1973 setzten sie mit 60,1 Prozent den Stimmenanteils-Rekord. Die FPÖ schaffte zwar das größte Plus (12,8 Punkte im Jahr 1991), ihr bisher größter Stimmenanteil war aber nur halb so groß wie der der SPÖ (30,79 Prozent 2015).