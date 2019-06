Reiss aus - Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum: Infos und Trailer zum Film

Zwei Jahre: So lange dauerte die Reise, die Lena Wendt und Ulrich Stirnat von Hamburg aus begonnen haben, um bis nach Südafrika zu gelangen.

Dort angekommen sind die beiden allerdings nicht, stattdessen verbrachten sie Monate in Westafrika und haben nicht weniger als 46.000 Kilometer in ihrem alten Land Rover zurückgelegt. Welche Abenteuer sie erlebt haben, zeigen Wendt und Stirnat in der zweistündigen Doku "Reiss aus". Persönlich stellen sie ihren Film am 5. Juni in Linz sowie am 6. und 7. Juni in Wien vor.