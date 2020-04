Reiseverkehr zu Ostern fällt wegen Coronavirus aus

Wegen der Corona-Krise gehen die Verkehrsexperten des ÖAMTC heuer von den ruhigsten Ostern aus, die sie jemals erlebt haben.

Auch wenn dem einen oder anderen es so vorkam, dass es am Gründonnerstag auf Wiener Ausfallstraßen so etwas wie Osterreiseverkehr gab - dem ist nicht so, wie Harald Lasser vom ÖAMTC zur APA sagte.