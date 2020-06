Reisetrends 2020: Wenn man mit dem Auto ins nahe Ausland fährt

Zahlreiche Unsicherheiten begleiten die Reisetätigkeit der Österreicher im heurigen Sommer. Wer ins Ausland will, setzt vermehrt auf mit dem eigenen Auto erreichbare Ziele - was es dabei zu beachten gibt, verrät der ARBÖ.

Wie der ARBÖ in einer Aussendung am Dienstag vermeldet, sind die Anfragen rund um Autoreisen seit Anfang Juni sprunghaft angestiegen. Mehr als doppelt so viele Auskünfte verzeichnet der ARBÖ-Informationsdienst bisher im Juni 2020 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.