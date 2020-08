Reiserückkehrer ohne Symptome: Wien sieht "massiven Infektionsdruck"

Wien warnt, dass Urlauber, die aus Kroatien nach Österreich zurückgekehrt sind, hier das Coronavirus massiv verbreiten könnten. Die Anzahl der Urlaubsrückkehrer, die ohne Symptome positiv sind, ist hoch.

Die Prävalenz, also die Kennzahl für die Häufigkeit einer Krankheit, übersteige jenen zuletzt für Österreich angenommen Wert deutlich. Dies habe die Wiener Teststraße gezeigt, hieß es am Montag.

4.696 Kroatien-Rückkehrer in Wien getestet: 71 positiv

In der vergangenen Woche nahmen laut Wiener Krisenstab insgesamt 4.696 Kroatien-Reiserückkehrer das kostenlose Corona-Testangebot beim Ernst-Happel-Stadion in Anspruch. Von diesen sind bereits 4.107 Befunde ausgewertet: 4.036 negativ, 71 positiv. Das Ergebnis von 589 Befunden steht noch aus. Die Fälle, so hieß es, wären ohne die Teststraße nicht entdeckt worden, da sie asymptomatisch seien.