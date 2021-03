Reisen nach Deutschland aus Tirol und Tschechien mit Regeln

Auch nach Wegfall der Einstufung als Virusvariantengebiet in der Nacht auf Sonntag gibt es für Einreisende aus Tirol und Tschechien nach Deutschland Regeln zu beachten.

Viele Einreisende aus Tirol und Tschechien nach Deutschland müssen auch nach Wegfall der Einstufung als Virusvariantengebiet in der Nacht auf Sonntag noch verschärfte Quarantäne-, Test- und Anmeldepflichten erfüllen. Entscheidend sei, ob man sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten habe, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mit. In Tirol und Wien hatte man sich zuvor erfreut über die Erleichterungen gezeigt.

Einschränkgungen gelten weiterhin

Die weiteren Einschränkungen gelten auch, wenn das Gebiet zwischenzeitlich zurückgestuft worden sei, wie dies für Tschechien und Tirol mit Wirkung ab Sonntag 00.00 Uhr gilt, hieß es weiter. Bei Einreisenden, die in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet waren, ist die Quarantäne mit 14 Tagen länger. Zudem können sie sich nicht fünf Tage nach Einreise freitesten.

Auch bei der Einreise gelten zunächst noch strengere Regeln: Wer in den zehn Tagen vor Einreise in einem Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet war, muss schon bei der Einreise einen negativen Test vorlegen. Bei Einreise aus einem normalen Risikogebiet wäre dies auch nachträglich möglich. Dies ist vor allem für Tirol relevant, Tschechien ist noch Hochinzidenzgebiet. Zur Frage, ob es weiter Grenzkontrollen geben wird, verwies das bayerische Ministerium auf den Bund.

Tirol und Wien nach Entscheidung erleichtert

In Tirol und Wien zeigte man sich am Freitag nach der Entscheidung Deutschlands, Tirol nicht mehr als Virusvariantengebiet einzustufen, erleichtert. Man habe Deutschland überzeugen können, "die unverhältnismäßigen Grenzkontrollen zu beenden", meinte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wiederum wertete die Entscheidung als Zeichen, dass die Maßnahmen in Tirol gegen die Südafrika-Mutation gegriffen hätten.

Am Abend forderte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher Österreich sogleich auf, das verschärfte Grenzregime am Brenner zu lockern. Platter habe ihm bereits zugesichert, "dass durch die wegfallenden Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze auch jene am Brenner obsolet sind und somit aufgehoben werden".

Seit 14. Februar gab es an den Grenzen zwischen Tirol und Bayern stationäre Kontrollen. Es durften nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gab es etwa für Lastwagenfahrer und Grenzgänger mit systemrelevanten Berufen. Sie mussten einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden war.