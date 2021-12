Reh nach Hunde-Attacke in Wien-Döbling eingeschläfert

Ein Reh ist nach einem Vorfall in Wien-Döbling eingeschläfert worden. Das Tier war letzte Woche von einem frei laufenden Hund gebissen worden.

Reh kam in Transportbox

Hund attackierte Reh in Wien-Döbling

"Viele überschätzen die Fähigkeiten ihrer Hunde"

Annerl pochte darauf, Hunde in Erholungsgebieten an der Leine zu halten. "Viele überschätzen die Fähigkeiten ihrer Hunde", sagte er. Sehen diese ein Wildtier, könne der Jagdtrieb erweckt werden und der Hund nicht mehr auf den Halter hören. "Es geht hier nicht nur um Wildtiere, sondern auch um Kinder und Haustiere", appellierte Annerl an Hundebesitzer. In eigenen Hundeauslaufzonen können Hunde auch frei laufen gelassen werden.