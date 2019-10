Regierungsverhandlungen: Kickl will Entscheidung

Was die offizielle Aufnahme von Regierungsverhandlungen betrifft, drängt Herbert Kickl auf eine Entscheidung. Laut ihm soll sich Kurz zu Koalitionsverhandlungen mit den Grünen bekennen.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl drängt, was die offizielle Aufnahme von Regierungsverhandlungen betrifft, auf eine Entscheidung. ÖVP-Chef Sebastian Kurz solle die "Sondierungstaktiererei" beenden und sich zu Koalitionsverhandlungen mit den Grünen bekennen.

Kickl überzeugt: Bereits "alles unter Dach und Fach"

"Die Österreicher hätten ein Anrecht darauf, dies zu erfahren", meinte er in einer Aussendung am Freitag. Das "derzeitige Herumlavieren", das offenbar der bevorstehenden Landtagswahl in der Steiermark geschuldet sei, hätten sich die Österreicher nicht verdient.