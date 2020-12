Regierung sieht Impfpläne trotz Corona-Mutation nicht Gefahr

Nach Ansicht der Regierung dürfte die in Südengland aufgetretene Mutation des Coronavirus derzeit keinen Einfluss auf die vorgesehenen Impfungen haben.

Schallenberg sieht Landeverbot für Flieger aus GB als "richtigen Weg"

Das um Mitternacht in Kraft tretende Landeverbot für Maschinen aus Großbritannien in Österreich bezeichnete Schallenberg als den "richtigen Vorgang", der ihm auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigt worden sei. Einreisende aus dem Vereinigten Königreich müssten sich ohnehin bereits in eine zehntägige Quarantäne begeben, weil der Staat als Hochrisikogebiet eingestuft sei. Das Innenministerium unterstütze hierbei die Gesundheitsbehörden.