Neue Coronavirus-Variante breitet sich rasch aus

Eine neue Variante des Coronavirus breitet sich derzeit rasch in Großbritannien aus. Hinweise darauf, dass der neue Stamm eine höhere Sterblichkeitsrate verursacht, gebe es nicht.

Englands Chefmediziner Chris Whitty warnt vor einer neuen Form des Coronavirus. In Großbritannien sei eine neue Variante von Covid-19 entdeckt worden, sagte Whitty am Samstag in London.