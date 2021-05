Regierung schaute zur Öffnung auch in Wiener Staatsoper vorbei

Zum Ende des Kultur-Lockdowns stattete die Regierungsspitze am Mittwoch auch der Wiener Staatsoper einen Besuch ab. Dabei wurde den Kulturschaffenden für ihr Verständnis und ihr Durchhaltevermögen gedankt.

Bundeskanzler, Vizekanzler, Tourismusministerin und Kulturstaatssekretärin gemeinsam in der Staatsoper - was noch keine Operninszenierung zustande gebracht hat, schaffte heute die mediale Inszenierung des Lockdown-Endes durch die Bundesregierung.

Kurz: Kunst und Kultur "wesentlich für österreichische Seele"

Ehe es auf und hinter die Bühne ging, wo die Politiker auf Mitwirkende der Kinderoper "Der Barbier für Kinder" sowie des "Faust" trafen, der am Abend Premiere vor Publikum feiern wird, gab es auf der Feststiege kurze Statements, in denen vor allem den Kulturschaffenden für ihr Verständnis und ihr Durchhaltevermögen gedankt wurde. "Der 19. Mai ist ein Tag, der uns allen in Erinnerung bleiben wird: Österreich sperrt wieder auf! Wir freuen uns sehr und sind alle überglücklich", versicherte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und nannte Kunst und Kultur "Bereiche, die wesentlich sind für die österreichische Seele und die österreichische Identität".

"Mit Sicherheit ein Tag der Freude!" sei dieser Tag der Öffnungen in vielen Bereichen, meinte auch Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne): "Live is live - das macht den Unterschied. Immer, wenn was fehlt, merkt man, was man zum Leben braucht." Nun könne man auch im Kulturbereich ein Comeback feiern, sagte Kogler und feierte wortwahlmäßig die zuvor im Schweizerhaus begangenen Gastro-Öffnungen gleich mit: "Es ist angerichtet!"